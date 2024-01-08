شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة.. الإسماعيلى يستعيد عمر الساعى وإياد العسقلانى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خدمات الثنائى عمر الساعى وإياد العسقلانى أمام سيراميكا فى المباراة الثانية من دور المجموعات فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وغاب الثنائى عمر الساعى وإياد العسقلانى عن الإسماعيلى أمام الداخلية فى أولى مباريات كأس الرابطة، للإيقاف، حيث غاب عمر الساعى لحصوله على 3 إنذارات فى الدورى، بينما غاب العسقلانى للإيقاف مباراتين والتى كانت آخرهم اليوم.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام فريق الداخلية بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد السلام، فى الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ليحصد الداخلية أول 3 نقاط فى صراعة المجموعات.

وتقدم فريق الداخلية بهدف فى الدقيقة 5 من عمر المباراة، سجله يوسف تونجي في شباك الدراويش ليفتتح به أول أهداف بطولة كأس الرابطة، ويقع الإسماعيلى والداخلية فى المجموعة الثالثة التى تضم كلاً من سيراميكا وإنبى.

وضم تشكيل الدراويش كلاً من: حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - أحمد محسن - محمد بيومي، خط الوسط: عماد حمدي - صالح جمعة - محمد عبد السميع - محمود الشبراوي، خط الهجوم: عمرو سعيد - باسم مرسي.