المقاولون ينتظم في معسكر بالإسكندرية استعداداً لمباراة المصري بكأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته بالقاهرة تحت قيادة طلعت محرم المدير الفني استعدادا لمباراة المصري المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.



وتوجه الفريق إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق والمبيت في أحد الفنادق استعدادا للمباراة التي ستقام على ستاد برج العرب.

وكانت أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة.

وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري .

وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد من كل مجموعة إلى دور الثمانية صاحب المركز الأول والثاني.

مواعيد مباريات المقاولون العرب في كأس الرابطة

- يوم الثلاثاء 9 يناير يحل المقاولون العرب ضيفا على فريق المصري على ملعب ستاد برج العرب في تمام الخامسة مساء.

- يوم الاثنين 15 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق الجونة بملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- يوم الجمعة 26 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الرابعة مساءً.