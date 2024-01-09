شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف حسين حكما لمباراة زد والطلائع.. وناصف للمصرى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم عاطف حسين، لإدارة مباراة غد بين زد وطلائع الجيش فى دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة، كما اختارت الحكم محمود ناصف لمباراة المصرى والمقاولون العرب.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة، وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري.

وتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات على أن يصعد من كل مجموعة إلى دور الثمانية صاحب المركز الأول والثاني.

وجاءت مواعيد مباريات المقاولون العرب على النحو التالي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير يحل المقاولون العرب ضيفا على فريق المصري على ملعب استاد برج العرب فى الخامسة مساء.

- يوم الإثنين 15 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق الجونة بملعب استاد عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- يوم الجمعة 26 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الرابعة مساءً.