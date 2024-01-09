شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: كهربا تلقى عرضا من إحدى الدوريات العربية وهذا موقف غرامة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كهربا فى المرحلة الأخيرة من إنهاء مسألة الغرامة مع الزمالك".
وأضاف سيف زاهر: "فى الساعات الأخيرة جه لكهربا اتصال وعرض كبير من أحد الدوريات العربية إعارة أو بيع ومنتظر إنهاء بطولة أمم أفريقيا للحديث مع الأهلى فى هذا العرض".
وتابع سيف زاهر: "كهربا قال لى أنا جبت أخرى فى دفع الغرامة، والأهلى عمل اللى عليه فى هذا الموضوع.. والأهلى ساعد كهربا فى تجميع فلوس الغرامة".
واختتم زاهر تصريحاته قائلا: "العرض اللى عند كهربا كبير جدا جدا ومخليه لما يرجع هيتكلم مع الأهلى فى قبول هذا العرض لمحاولة تسوية هذه الغرامة وإفادة الأهلى".
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