شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: كهربا تلقى عرضا من إحدى الدوريات العربية وهذا موقف غرامة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الإعلامى سيف زاهر، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى عنده عرض كبير جدا من إحدى الدول العربية، وسوف يتحدث مع الأهلى فى هذا العرض بعد بطولة أمم أفريقيا مع المنتخب.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كهربا فى المرحلة الأخيرة من إنهاء مسألة الغرامة مع الزمالك".

وأضاف سيف زاهر: "فى الساعات الأخيرة جه لكهربا اتصال وعرض كبير من أحد الدوريات العربية إعارة أو بيع ومنتظر إنهاء بطولة أمم أفريقيا للحديث مع الأهلى فى هذا العرض".

وتابع سيف زاهر: "كهربا قال لى أنا جبت أخرى فى دفع الغرامة، والأهلى عمل اللى عليه فى هذا الموضوع.. والأهلى ساعد كهربا فى تجميع فلوس الغرامة".

واختتم زاهر تصريحاته قائلا: "العرض اللى عند كهربا كبير جدا جدا ومخليه لما يرجع هيتكلم مع الأهلى فى قبول هذا العرض لمحاولة تسوية هذه الغرامة وإفادة الأهلى".