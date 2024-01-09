شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات الثلاثاء فى الجولة السادسة عشرة من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن حكام مباريات دورى المحترفين غد الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة فى 4 مباريات نارية.

وجاءت اختيارات الحكام كالتالى:-

طنطا مع القناة

محمد طه حكم ساحة، كيرلس نزيه وهشام صبرى مساعدين، أحمد جمال شاهين حكم رابع.

بروكسى مع غزل المحلة

أحمد ناصر حكم ساحة، محمد مصطفى إسماعيل ومحمود دين مساعدين، عبد الكريم نصار حكم رابع.

السكة الحديد مع مكادى

عمرو الشناوى حكم ساحة، محمود عامر ومحمد خالد عيد مساعدين، طاهر أيمن سليمان حكم رابع.

أبو قير للأسمدة مع دكرنس

علاء صبرى حكم ساحة، محمد على توفيق ومحمد مجدى السيد مساعدين، مصطفى عبد الرحيم حكم رابع.

يحل فريق القناة ضيفا على فريق طنطا، حيث يتنافس الفريقان على المربع الذهبي، مما يجعلهما باحثين عن الفوز فقط، ويحتل فريق القناة المركز السابع برصيد 24 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

ويستضيف فريق السكة الحديد نظيره مكادي ويضع عينه على الفوز فقط لضمان استمرار المنافسة، حيث يحتل فريق السكة الحديد المركز السادس برصيد 24 نقطة، فيما يحتل فريق مكادى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.