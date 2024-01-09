شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينعى أسطورة الكرة العالمية القيصر فرانز بيكنباور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النادي المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة ( X ) تويتر سابقًا، أسطورة الكرة العالمية فرانز بيكنباور والذي وافته المنية اليوم الإثنين عن عمر يناهز 78 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري رسالة باللغة العربية ومترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والألمانية جاء فيها:

خالص تعازينا القلبية لأسرة كرة القدم العالمية في وفاة القيصر فرانز بيكنباور.

جدير بالذكر أنه قد تم الإعلان منذ ساعات عن وفاة بيكنباور، والذي نجح في حصد لقب بطولة كأس العالم كلاعب ضمن منتخب ألمانيا عام 1974 وكمدرب عام 1990، كما نجح كذلك في قيادة منتخب الماكينات الألمانية للفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1972، كما قاد فريقه بايرن ميونخ للتتويج بدوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات، وهو الأمر الذي جعله يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم "بالون دور" عامي 1972 و1976.