شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فتوح: اللاعب لا يمتلك أى عروض.. واتفاق مع الزمالك على رحيله فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير صلاح وكيل أحمد فتوح لاعب الزمالك، أن الأخير لا يمتلك أي عروض احتراف خارجية رسمية حتى الآن كما يتردد، لافتا إلى وجود اتفاق مع الإدارة على منحه فرصة الاحتراف عقب بطولة أمم أفريقيا حال تلقيه عروضا رسمية قوية.

وقال صلاح، في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة بقناة أون تايم سبورت 2، إنه حال تلقى الزمالك عرضا بمبلغ مالى معين وضعته الإدارة سيتم السماح لفتوح بالاحتراف.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.