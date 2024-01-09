شكرا لقرائتكم خبر عن غرابة: المنتخب سيسافر غدا إلى كوت ديفوار.. وزيارة الرئيس رفعت المعنويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر، أن بعثة منتخب مصر ستسافر إلى كوت ديفوار غدا فى الثالثة عصرا، من أجل المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تنتطلق 13 يناير الجارى.

وقال محمد غرابة، خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فيه مران فى الصباح وسيتوجه بعدها للسفر إلى كوت ديفوار فى الثالثة عصرا والوصول فى التاسعة مساء، ومران المنتخب سيكون فى السابعة مساء يوميا".

وأضاف غرابة: "زيارة الرئيس السيسى للمنتخب رفعت المعنويات، وحثهم على تحقيق البطولة، واللاعبون متحمسون لتحقيق اللقب".

وتابع مدير المنتخب: "استاد مصر فى المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية معمول على غرار الطرازات الأوروبية، وأنا شفت ملاعب كتير بس دا من أفضل الملاعب، وشرف لينا التدرب عليه، وهو من أفضل الملاعب فى العالم".