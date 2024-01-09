مانشستر يونايتد يتخطى ويجان ويتأهل لدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح فريق مانشستر يونايتد في تخطي عقبة نظيره ويجان، والتأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2023-2024.

وحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا على حساب نظيره ويجان، مساء الاثنين الموافق 8 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتمكن مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على ويجان، بنتيجة هدفين دون رد، ليتأهل لمواجهة الفائز من مباراة نيوبورت ضد إيستلي.

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وافتتح ديوجو دالوت، أهداف المباراة في الدقيقة 22 لصالح مانشستر يونايتد، لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر يونايتد محاولاته أمام ويجان، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 74، ونجح برونو فرنانديز في إضافة الهدف الثاني.

وتجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد سيواجه نظيره توتنهام في مباراته القادمة من بطولة الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري.