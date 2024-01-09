شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: اختلاف فى مجلس الزمالك حول بيع أو بقاء زيزو وهناك عرض لفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن هناك اختلافا فى الآراء بمجلس إدارة الزمالك حول بيع أو بقاء أحمد سيد زيزو فى الانتقالات الشتوية الحالية، وهناك عرض لأحمد فتوح للخروج على سبيل الإعارة.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هناك اختلاف فى وجهات النظر بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك بين الموافقة على بيع زيزو أو الإبقاء عليه".

وأضاف: "هناك من يرى أن العرض كبير ويجب الموافقة عليه لأنه قد لا يتكرر مرة أخرى والذى سيتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين دولار، والبعض الآخر يرفض رحيله لأنه أحد أهم اللاعبين فى الفريق".

وتابع: "أحمد فتوح لديه عرض للخروج للإعارة إلى إحدى الدول العربية، وهناك اتفاق على السماح له بالخروج حال وجود عرض رسمى عند تجديد عقده، ليستفيد الزمالك واللاعب".