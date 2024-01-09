شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس: إجراءات اللجنة الأولمبية ضد هشام حطب سليمة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الإعداد للأولمبياد يسير بشكل جيد، وكل اتحاد لديه عمل معين للتجهيز للبطولة، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية دورها تنظيمي فقط لعمل هذه الاتحادات، والعمل على تنفيذ الخطط بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال إدريس، في تصريحات تلفزيونية: "لدينا دور تنسيقي مع الوزارة والاتحادات لإعداد اللاعبين، من أجل الظفر بالميداليات في الأولمبياد، والدعم يصل في مواعيده رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ولا يوجد أي تقصير في الدعم من جانب الدولة، التي تدعم الرياضة رغم الظروف، وأي تأخير يكون بسبب الإجراءات فقط، والدولة تقوم بواجبها كاملا".

وأضاف: "تلقينا خبر إيقاف هشام حطب بسبب المخالفات الخاصة باتحاد الفروسية، وقمنا بعقد الاجتماع وإيقاف حطب بعد ذلك، وهو أمر وارد يحدث في كل دول العالم، والدليل ما حدث مع جوزيف بلاتر رئيس الفيفا في وقت سابق، وسبق أن حدث أيضا ذلك في اللجنة الأولمبية العراقية؛ لأن المخالفات المالية أمر يخص الدولة".

وتابع: "هناك قرارات كانت تتخذ بشكل منفرد مثل ايقاف بعض اعضاء نادي سموحة، وغيرها من القرارات التي كان يتخذها بشكل فردي دون الرجوع لباقي أعضاء اللجنة الأولمبية، وقمنا باستدعائه للتحقيق، لكنه قرر رفع دعاوى قضائية في القضاء الإدارية".

واستطرد: "لدينا قضية عادلة، وأي شخص مخطئ يجب محاسبته، ومن حقه الدفاع عن نفسه أمام أعضاء الجمعية العمومية يوم 13 يناير، لأننا نعمل بشفافية كاملة، ومجلس الإدارة أخذ قرارًا رسميًا بشأن ايقاف هشام حطب بالإجماع من 12 عضو، كنا نريد السير بهدوء من اجل سمعة مصر، لكن حطب يصر على التصعيد، ووصلنا فقط خطاب يوم 3 يناير، وتم مخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية بكافة الأمور".

وأردف: "الدكتور حسن مصطفى قامة كبيرة، وهو مسئول كبير ولن انتقده مطلقا وله مكانة كبيرة عندنا ومتأكد أنه لم يعلم الأسانيد والأمور الخاصة بقرار إبعاد رئيس اللجنة الأولمبية، ودائما كان هشام حطب شعاره تعظيم دور الجمعية العمومية، وهناك جمعية قادمة ومن حقه الدفاع عن نفسه".

وأكمل: "الاجراءات سليمة تماما بنسبة 100%، ولم نتخذ سوى قرار صحيح باستبعاد هشام حطب، ولن نكشف عن المزيد من التفاصيل حاليا، لأننا نعمل بشكل لائق من أجل سمعة مصر، ولا نريد أن نكيل الاتهامات لأحد".

وواصل: "ما يحدث مؤخرا لن يؤثر على تقدم مصر بطلب لاستضافة الأولمبياد، لدينا أكبر مدينة رياضية في العالم، ولدينا منشآت كبيرة وضخمة ومؤهلين لاستضافة الأولمبياد".

وأتم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تصريحاته قائلا: "هناك روح جيدة وتواصل دائم بين اللاعبين في كافة الالعاب مع مسئولي الرياضة، والمرحلة المقبلة ستكون مليئة بالنجاحات".