شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أوفا: لا يوجد عرض رسمى لإنبى من القطبين واشتغلت فى فرن عيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أمين أوفا مهاجم نادى إنبى، أن مسئولى الأهلى والزمالك تواصلوا مع وكيله من أجل ضمه، ولكن لا يوجد عرض رسمى وصل لإنبى حتى الآن، وأن عقده مستمر مع إنبى موسمين ونصف الموسم.

وقال أحمد أمين أوفا، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لفيت على الاختبارات، ولكن لم يكن هناك توفيق، فجالى حالة إحباط وابتعدت عن الكرة من سن 12 سنة حتى 18 عاما، ورجعت لعبت مع العياط بلدى ولكن لم أشارك بشكل مستمر".

وأضاف مهاجم إنبى: "عملت فى أكثر من مهنة زى فرن عيش وكافيه، وأى عمل يجيب فلوس كنت بشتغل، وتركت الكرة هذه الفترة وركزت فى الشغل".

وتابع: "انتقلت إلى الدخان من العياط بقيمة 40 ألف جنيه، وعلاء إبراهيم منحنى فرصة اللعب وله فضل كبير فى اللى أنا فيه ثم انتقلت إلى سيراميكا، ولم أشارك، ثم خرجت إعارة إلى المقاصة ثم إعارة إلى إيسترن كومبانى، وعملت مباريات كويسة ثم عدت لسيراميكا ودخلت فى صفقة بيع جون إيبوكا مع إنبى".

واختتم أحمد أوفا تصريحاته قائلا: "مبسوط جدا فى إنبى وعقدى متبقى فيه عامين ونصف فى إنبى، ومسئولو الأهلى والزمالك تواصلوا مع وكيلى للانتقال لأحدهما، ولكن لا يوجد عرض رسمى لإنبى حتى الآن، ولدي عرض من سويسرا ولكن الأمور المادية أوقفت العرض".