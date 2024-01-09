شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يعود من الدنمارك فجر اليوم بعد المشاركة فى الدورى الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد فجر اليوم، الثلاثاء، من الدنمارك بعد انتهاء مشاركته فى الدورى الذهبى، والتى اختتمها الأحد بالفوز على النرويج بنتيجة 28 / 23، وذلك فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته على هولندا الخميس بنتيجة 30 / 28 ، قبل أن يلتقى المنتخب الدنماركى صاحب الأرض السبت ويخسر بنتيجة 34 / 31.

وضم الإسبانى باستور المدير الفنى للمنتخب على ضم 18 لاعبا فى الدورى الذهبى هم: كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجارى، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وحال فوز مصر وتونس في الدور ربع النهائي سيلعب المنتخبين في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا