شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف باتشيكو من قيادة بيراميدز فى كأس الرابطة رغم قرار إقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم اتخاذ إدارة نادى بيراميدز برئاسة ممدوح عيد قرارًا بإقالة البرتغالى جايمى باتشيكو من القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، بعد الفشل فى المنافسة على كأس السوبر الذى أقيم بالإمارات، وحصل الفريق السماوى على المركز الثالث بصعوبة، إلا أن الخواجة البرتغالى مازال متواجدًا على رأس القيادة الفنية.

وجاء التراجع عن رحيل باتشيكو عقب بطولة السوبر المحلى بسبب ضيق الوقت، وعدم التمكن من التعاقد مع مدير فنى أجنبى سوبر فى منتصف الموسم، بالإضافة إلى منح باتشيكو فرصة أخيرة، خاصة أن الفريق سيشارك فى كأس الرابطة والتى وعد الخواجة البرتغالى إدارة النادى بالتتويج بها.

ويحل فاركو ضيفاً على بيراميدز فى الخامسة مساء غد، الأربعاء، باستاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة فى نسختها الثالثة.