شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف باتشيكو من قيادة بيراميدز فى كأس الرابطة رغم قرار إقالته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رغم اتخاذ إدارة نادى بيراميدز برئاسة ممدوح عيد قرارًا بإقالة البرتغالى جايمى باتشيكو من القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، بعد الفشل فى المنافسة على كأس السوبر الذى أقيم بالإمارات، وحصل الفريق السماوى على المركز الثالث بصعوبة، إلا أن الخواجة البرتغالى مازال متواجدًا على رأس القيادة الفنية.
وجاء التراجع عن رحيل باتشيكو عقب بطولة السوبر المحلى بسبب ضيق الوقت، وعدم التمكن من التعاقد مع مدير فنى أجنبى سوبر فى منتصف الموسم، بالإضافة إلى منح باتشيكو فرصة أخيرة، خاصة أن الفريق سيشارك فى كأس الرابطة والتى وعد الخواجة البرتغالى إدارة النادى بالتتويج بها.
ويحل فاركو ضيفاً على بيراميدز فى الخامسة مساء غد، الأربعاء، باستاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة فى نسختها الثالثة.
بيراميدز: 21 مليونا و730 ألف يورو
سيراميكا: 10 ملايين و830 ألف يورو
مودرن فيوتشر: 9 ملايين و930 ألف يورو
المصري: 9 ملايين و480 ألف يورو
البنك الأهلي: 7 ملايين و600 ألف يورو
الاتحاد: 5 ملايين و950 ألف يورو
طلائع الجيش: 5 ملايين و900 ألف يورو
المقاولون: 5 ملايين و980 ألف يورو
فاركو: 5 ملايين و750 ألف يورو
سموحة: 5 ملايين و700 ألف يورو
إنبي: 5 ملايين و80 ألف يورو
زد: 4 ملايين و980 ألف يورو
الإسماعيلي: 4 ملايين و50 ألف يورو
بلدية المحلة: 2 مليون و650 ألف يورو
الداخلية: 2 مليون و630 ألف يورو
الجونة: 2 مليون و500 ألف يورو
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