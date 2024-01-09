شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات بطولة فلوريدا للاسكواش فى أمريكا بمشاركة 17 مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة فلوريدا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 17 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع:

6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: مصطفى عسل، طارق مؤمن، مازن هشام، محمد الشربيني، كريم الحمامي ويحيى النوساني.

11 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نور الشربيني، نوران جوهر، ندى عباس، هانيا الحمامي، أمينة عرفي، فريدة محمد، سلمى الطيب، مريم متولي، نور أبو المكارم، كنزي أيمن، زينة ميقوي.

وتشهد البطولة والتي تعد أول بطولات العام الجديد 2024، الظهور الأول للبطلة المصرية نوران جوهر، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتي تعود إلى الملعب الزجاجي بعد تعافيها من الإصابة القوية التي لحقت بها في بداية الموسم الجاري في القدم، وبالتحديد في بطولة قطر كلاسيك التي أقيمت بالدوحة سبتمبر الماضي.