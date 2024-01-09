شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين ينتظرون تحديد مصيرهم فى الزمالك بالميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر 4 لاعبين فى فريق الزمالك تحديد مصيرهم فى القلعة البيضاء، خاصة مع اقتراب حل أزمة القيد وبدء خطة الإحلال والتجديد فى الفريق ودعمه بصفقات سوبر لسد أوجه العجز والنقص بمختلف المراكز التي يعانى منها.

ويأتى محمد عبد الغنى على رأس اللاعبين الذين ينتظرون تحديد مصيرهم مع القلعة البيضاء، بعد الأنباء التي ترددت عن اقتراب انتقاله إلى صفوف البنك الأهلى فى الانتقالات الشتوية الجارية، إلا أن إيقاف القيد يعطل إتمام الصفقة حتى آلان.

نفس الحال ينطبق على ناصر منسي مهاجم الزمالك، الذى ابتعد عن المشاركة بصفة أساسية مع الزمالك طوال الفترة الماضية، وبسبب عدم حصول اللاعب على الفرصة كاملة جعله يطلب تحديد مصيره رغبة منه في المشاركة بشكل أساسى وإثبات ذاته في الفترة القادمة.

كما يعيد الزمالك النظر فى ملف اللاعبين الأجانب المتواجدين بين صفوفه، وعلى رأسهم البنينى سامسون أكينيولا والسنغالى إبراهيما نداى،بعدما فشل الثنائى في إقناع المدير الفني بمستواهما وتلبية طموح جماهير القلعة البيضاء التي ترغب في تواجد مهاجم أجنبى سوبر قادر على استغلال الفرص والتسجيل من أنصافها.

ويواصل مسئولو الزمالك مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة البرتغالى للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف خاصة وأن ازمة ايقاف القيد قاربت على الانتهاء بعد سداد جزء من مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالإضافة إلى تسوية حق رعاية سامسون لدى نادى ليون النيجيرى، وكذلك بالإضافة إلى استمرار المفاوضات مع كاراكوس الفنزويلى لتسوية مستحقات سامسون حيث عرض مسئولو الزمالك على النادي الفنزويلى تسوية المستحقات بتقسيطها على دفعات، ومن المنتظر التوصل إلى حل سواء بالموافقة على التسوية من عدمه، وذلك من أجل تحديد مصير الراحلين عن القلعة البيضاء والصفقات الجديدة.