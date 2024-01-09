شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثانى جولات الدور الثانى بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى ثانى مواجهات الدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الترسانة مع القناة، وبتروجت مع سبورتنج، والأهلى مع سموحة، والداخلية مع طلائع الجيش، والطيران مع الاتحاد السكندرى، والزمالك مع إيسترن كومبانى.

وينتهى الدور الثانى يوم 13 فبراير القادم، حيث تقام المرحلة الأولى من الدور الثانى للجموعة الأولى والثانية أيام 5، 9 ، 13 يناير على أن تقام المرحلة الثانية من الدور الثانى أيام ، 6 ،10 ، 13 فبراير القادم، بينما تقام المرحلة الأولى للمجموعتين الثالثة والرابعة أيام 6 ، 13 ، 16 يناير الجارى، على أن تختتم بالمرحلة الثانية أيام 27 يناير، و3 ، 10 فبراير.