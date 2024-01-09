شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يختتم استعداداته اليوم لمواجهة إنبى فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة إنبى، المقرر لها غدا باستاد المقاولون فى إطار منافسات الجولة الاولى من كأس رابطة الأندية.

ويجرى أيمن الرمادى البروفة الأخيرة للتشكيل الأساسى الذى يخوض به المباراة، والذى سيتضمن العديد من التبديلات لمنح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة وإثبات جدارتهم.

ووعد أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، نجوم الدكة بمنحهم الفرصة كاملة في مباريات الفريق فى بطولة كأس رابطة الأندية التي يبدأها مع إنبى الأربعاء المقبل.

واجتمع أيمن الرمادى مع اللاعبين قبل المران، وأكد لهم أهمية الحفاظ على لقب كأس رابطة الأندية والحصول عليها للعام الثانى على التوالي بعدما حقق اللقب على حساب المصرى الموسم الماضى برباعية.

وأكد الرمادى للاعبين الذين لا يشاركون في المباريات بشكل أساسى في منحهم الفرصة خلال مباريات كأس الرابطة للإعلان عن أنفسهم وتجهيزهم للمباريات المقبلة.