شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص العائدين من الإصابات لتحديد موقفهم من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الأهلي العائدون من الإصابة لفحص طبي على هامش عودة الفريق لاستئناف التدريبات على ملعب مختار التتش بدءاً من الخميس المقبل، من أجل تحديد موعد انتظامهم في التدريبات الجماعية، أو استمرار البعض منهم فى أداء برنامجه التأهيلي.

وتعرض كل من أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحسين الشحات ورضا سليم للإصابات فى الفترة الماضية، ومنهم من تعافى وبات قريباً من المشاركة فى التدريبات الجماعية وتحديداً الثنائي كريستو والشحات، فيما يحتاج رضا سليم وعبد القادر بعض الوقت قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث يحدد الفحص الطبي الموقف النهائي من انتظام هؤلاء اللاعبين فى التدريبات الجماعية.

ويحتاج أحمد عبد القادر ورضا سليم فترة لا تقل عن عشرة أيام حتى يكتمل شفاؤهما التام من الإصابة التى حرمتهما من مباريات وتدريبات الفريق الجماعية قبل توقف الدوري.

ومن المقرر أن يواصل رضا سليم وأحمد عبد القادر فترة تأهيلهما بعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية ، وسيحتاج الثنائي فترة لا تقل عن عشرة أيام حتى يكتمل تأهيل الثنائي من الإصابة.

وحصل عبد القادر ورضا سليم على راحة مع باقي لاعبي الأهلي بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار، وأدى الثنائي برنامجا تأهيليا الفترة الماضية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها .

ويعاني أحمد عبد القادر من إصابة بمزق في العضلة الخلفية فيما أجرى رضا سليم جراحة في الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بالدوري الأفريقي خلال نوفمبر الماضي.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي راحة تمتد إلى يوم 10 يناير الجاري على أن يعود الفريق إلى التدريبات ‏يوم 11 الشهر ذاته لبدء الاستعداد للفترة المقبلة.‏