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الأهلي يقترب من خوض معسكر خارجي بالإمارات نهاية يناير

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القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادي الأهلي من التوصل لاتفاق بشأن إقامة معسكر خارجي للفريق الأحمر في دولة الإمارات بنهاية شهر يناير الجاري، فى ظل عدم ارتباط الأهلي بخوض أى منافسات في الفترة المقبلة وحتى الانتهاء من منافسات بطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، عقب الاعتذار عن المشاركة فى بطولة كاس الرابطة المصرية، خشية من تعرض اللاعبين للإجهاد.

 

ورغم أن إدارة الأهلي كانت تتحفظ على خوض معسكر خارجي، ولكن الإدارة الحمراء بدأت تُعيد النظر في هذا الأمر فى ظل رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر في تغيير الأجواء وتحدى حالة الملل التى قد يعاني منها الفريق نتيجة التدريبات اليومية باستاد التتش دون خوض مباريات رسمية.

 

الأهلي يبحث مع كولر "هاتفياً" خلال الأيام الحالية جدوى فكرة إقامة معسكر خارجي بالإمارات نهاية يناير الجاري على أن يتم إنهاء الترتيبات سريعاً حال الحصول على الموافقة النهائية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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