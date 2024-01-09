شكرا لقرائتكم خبر عن زد يصطدم بالطلائع فى أولى مواجهات دور المجموعات بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الكرة الأول بنادي زد، تحت القيادة الفنية لمجدي عبد العاطي، نظيره طلائع الجيش تحت القيادة الفنية لعبد الحميد بسيوني، فى مواجهة مثيرة في الثالثة عصر اليوم، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن وقوع فريقي زد والطلائع فى المجموعة الثانية التى تضم أيضاً بيراميدز وفاركو.

ومن الطريف في الأمر أن فريقى زد والطلائع تواجها يوم 30 ديسمبر الماضي فى الدوري، وانتهت المباراة بفوز مثير لطلائع الجيش بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليسقط زد فى فخ الهزيمة الأولى بالدوري.

من جهته شدد مجدي عبد العاطي على لاعبي زد بضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية والخروج بنتيجة إيجابية من الجولة الأولى، لتكون حافزاً للفريق في باقي مباريات البطولة، بينما طالب عبد الحميد بسيوني لاعبي الطلائع بضرورة حصد الثلاث نقاط خاصة وأن فريقه يقع في مجموعة ليست سهلة ولا يمكن التفريط في أي نقطة.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.