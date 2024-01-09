شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب عودة عبد المنعم من كوت ديفوار لتجديد عقده وتجنب الإغراءات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب مسئولو الأهلي فى التوصل لاتفاق مرضٍ بشأن تجديد عقد اللاعب من شأنه تعديل القيمة المالية بما ستناسب مع إمكانيات اللاعب ودوره مع الفريق الأحمر، ويتوافق مع السقف المالي المحدد من قبل الإدارة الحمراء في تعديل عقود اللاعبين، وفقا لأرقامه مع الفريق ونسبة مشاركاته وإسهاماته داخل الفريق الأحمر.
وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، وترغب الإدارة في الحفاظ على اللاعب باعتباره من الركائز الأساسية والمدافع رقم 1 في قائمة الفريق الأحمر خلال الوقت الحالي، ومن أهم المدافعين في الكرة المصرية والإفريقية حاليا، خاصة وأن هناك عدة أندية تهتم بالتعاقد مع اللاعب بعد انتهاء أمم أفريقيا المقبلة.
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