شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب عودة عبد المنعم من كوت ديفوار لتجديد عقده وتجنب الإغراءات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق من المشاركة مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية التي ستقام فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، لفتح ملف تجديد عقده مجدداً وحسم الملف بشكل نهائي خشية من تأثر اللاعب بالعروض المغرية حال تألقه في كان 2023 بكوت ديفوار، فى ظل اهتمام أندية خارجية بمتابعة مدافع الأهلي في أمم أفريقيا المقبلة.

ويرغب مسئولو الأهلي فى التوصل لاتفاق مرضٍ بشأن تجديد عقد اللاعب من شأنه تعديل القيمة المالية بما ستناسب مع إمكانيات اللاعب ودوره مع الفريق الأحمر، ويتوافق مع السقف المالي المحدد من قبل الإدارة الحمراء في تعديل عقود اللاعبين، وفقا لأرقامه مع الفريق ونسبة مشاركاته وإسهاماته داخل الفريق الأحمر.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، وترغب الإدارة في الحفاظ على اللاعب باعتباره من الركائز الأساسية والمدافع رقم 1 في قائمة الفريق الأحمر خلال الوقت الحالي، ومن أهم المدافعين في الكرة المصرية والإفريقية حاليا، خاصة وأن هناك عدة أندية تهتم بالتعاقد مع اللاعب بعد انتهاء أمم أفريقيا المقبلة.