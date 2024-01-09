شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الثلاثاء، أولى بطولات الموسم الجديد لاتحاد ألعاب القوى، حيث تقام المرحلة الأولى من سلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية، والمقرر أن تستمر فى الفترة من 9 إلى 11 يناير الجارى.

ويصل عدد المشاركين فى البطولة 560 لاعباً ولاعبة يمثلون 37 نادياً وهيئة رياضية، ومن المقرر أن تشهد بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبى تقييم لاعبى المنتخب الوطنى مع اختيار لاعبين جدد فى حالة انطباق المعايير.

وتعد بطولة الجمهورية أولى بطولات الموسم الجديد للاتحاد، على أن يليها تجارب منتخب ألعاب القوى للدرجة الأولى والناشئين تحت 17 عامًا، المقرر لها يومى 25 و26 يناير الجارى.

يذكر أن المنتخب الوطنى لألعاب القوى البارالمبى يشارك فى بطولة جائزة دبى الكبرى - بطولة فزاع الدولية - فى الإمارات خلال الفترة من 7 إلى 16 فبراير المقبل.