شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلى: زيارة الرئيس السيسى وضعتنا تحت المسئولية.. وهذه تفاصيل إصابات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى معسكر الفراعنة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منحت اللاعبين الدعم قبل المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المرتقبة، والتى تستضيفها كوت ديفوار يوم 13 يناير الجارى.

وقال الدرندلى، فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: المنتخب تلقى كل الدعم المعنوى والمادى من الدولة وقبل كل شىء زيارة الرئيس منحت اللاعبين دافعا معنويا كبيرا جداً، واللاعبون وعدوا الرئيس بالكأس، ونتمنى إسعاد كل الجماهير بالفرحة والعودة بالبطولة.

وأضاف: المسئولية زادت على اللاعبين بزيارة الرئيس خاصة أنها لم تكن زيارة خاطفة، لكن كان فيها الكثير من الدعم، وأيضاً لاعبو الألعاب الأخرى منحوا اللاعبين دعم كبير.

وواصل: الانطباع والتركيز والشعور بالفخر كان كبيراً جداً بالتدريب فى العاصمة الإدارية، كان هناك تعليقات من الجهاز فى البداية أنه لا يعرف المكان لكنهم عندما ذهبوا إلى العاصمة الإدارية انبهروا بالمكان.

وأكمل: مباراة تنزانيا كان فيها تحفظ، لكن الأداء فى البطولة سيكون مختلفا، ومحمد صلاح يؤدى دورا كبيرا جداً لا يتخيله أحد فى تجميع اللاعبين، وهو قائد حقيقى، والإصابات كلها بسيطة، والدكتور محمد أبو العلا يقوم باللازم، لو كان فى شك إن عمر كمال عبد الواحد لن يستطيع أن يؤدى دوره كان سيتم استبعاده ومحمد الشناوي يؤدي تدريبات أقل حتى لا يتعرض لإصابة ولكنه جاهز للمباراة، والجهاز فضل أن يشارك أحمد ومحمد الشناوي في التدريب الكامل في كوت ديفوار

واختتم: عمر كمال سيلحق بالمباراة الأولى هذا ما أعرفه والأمور ستضح بشكل كبير بعد وصولنا إلى كوت ديفوار.