شكرا لقرائتكم خبر عن الرابع من أرض الصمود.. وسام أبو على فلسطينى جديد يبحث عن المجد فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الدنماركى من أصل فلسطينى وسام أبو على مهاجم سيريس السويدى إلى الأهلى فى صفقة بيع نهائى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، لتدعيم هجوم الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، بعدما تم ترشيحه من قبل لجنة "الاسكاوتنج" داخل القلعة الحمراء، ووافق على ضمه السويسرى مارسيل كولر.

بعد انضمام أبو على للأهلى أصبح اللاعب الرابع الذى يمثل الأهلى ويحمل الجنسية الفلسطينية، بعد الثلاثى مروان كنفانى وفؤاد أبو غيدا ورمزى صالح الذين جاءوا من أرض الصمود إلى قلعة الجزيرة، وصنعوا تاريخا مع نادى القرن الأفريقى.

وفضل الأهلى التعاقد مع وسام أبو على باعتباره يحمل الجنسية الفلسطينية، وسيتم قيده كلاعب محلى فى قائمة الفريق الأحمر، خاصة مع اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب فى صفوف الأهلى.

مروان كنفانى

مروان كنفانى هو حارس مرمى الأهلى الأسبق، وأحد أبرز نجومه فى فترة الستينيات، انضم للفريق من صفوف الأهلى السورى عام 1961، واستمر فى اللعب ضمن صفوف الفريق الأحمر، حتى الحصول على شارة القيادة عام 1969 ليصبح أول قائد للأهلى غير مصرى، ولعب كنفانى مع عدد من اللاعبين الأبرز فى تاريخ النادى الأهلى، مثل: صالح سليم، وفاروق الضظوي، وميمى الشربيني، ومحمود الجوهري، وطه إسماعيل، وغيرهم من أساطير القلعة الحمراء.

فؤاد أبو غيدا

فؤاد أبو غيدا، من مواليد حيفا عام 1939 وهو لاعب كرة قدم فلسطيني من مدينة حيفا، لعب في صفوف النادي الأهلي في مصر، لكن نشوب حرب 1967 أوقف نشاطه الكروي فاعتزل اللعب في مصر، لعب في النادي الأهلي كظهير أيسر وأحيانا كظهير أيمن لكنه تميز في مركز قلب الدفاع، توفي في عام 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد معاناته مع مرض الزهايمر لسنة كاملة.

رمزى صالح

انضم رمزى صالح للنادى الأهلى قادما من نادى شباب جابلية الفلسطينى عام 2008 لتعويض رحيل عصام الحضرى لنادى سيون السويسرى، حيث خاض رمزى مع الأهلى 15 مباراة، وشارك مع الأهلي في حصد لقبي الدوري، ودوري أبطال أفريقيا، تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، كما لعب رمزي صالح مع أندية سموحة، والمصري، والمقاصة، والأسيوطي، وانضم هذا الصيف لنادي الجونة.