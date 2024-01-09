أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يزور معسكر منتخب مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء وكان في استقباله الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل السفر في الثالثة عصر اليوم إلى كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري .

أكد وزير الشباب و الرياضة في كلمته للاعبين أن هناك ثقة كبيرة في هذا الجيل من اللاعبين و الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لتحقيق امال المصريين في الفوز ببطولة آمم أفريقيا، وأن جميع طلبات الفريق مجابة خلال الفترة الحالية أو خلال المشاركة في البطولة .

واشار وزير الرياضة في كلمته على دعم ومساندة الدولة للمنتخب ممثلا في وزارة الرياضة وإتحاد الكرة والشركة المتحدة وأن الجمهور المصري ينتظر منهم التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا وأن الفريق قادر على اسعاد الجماهير المصرية .

كما أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ثقته في اللاعبيين و جهاز المنتخب لتحقيق اللقب الثامن والتتويج بالبطولة الغائبة منذ ١٣ عاما ، وإسعاد الجماهير المصرية ، و التأكيد على دعم و مساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة للفريق في جميع احتياجات المنتخب الوطني .

وكان قد تواجد قبل يومين عدد من الأبطال الأوليمبيين في مختلف الألعاب الفردية في تدريب المنتخب لمساندة اللاعبين والتأكيد على أنهم قدوة ومثل أعلى للاعبين في مختلف الرياضات الأخرى، مع تمنيات التتويج بالبطولة .