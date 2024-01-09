شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى: أخذنا رأى محمد صلاح والننى والشناوى فى مكافآت أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم أن الاتحاد استشار كبار لاعبى المنتخب، وفى مقدمتهم محمد صلاح، لوضع مكافآت الفوز بكأس الأمم الأفريقية.
وقال الدرندلى، فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مكافآت الفوز بكأس أمم أفريقيا جيدة وتم وضع اللائحة وأخذنا رأي محمد صلاح والنني ومحمد الشناوي وتريزيجيه واللاعبين الكبار.
ويخوض منتخب مصر مرانا صباحيا اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى كوت ديفوار، حيث تصل البعثة فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت كوت ديفوار، على أن يخلد اللاعبون للنوم فور الوصول.
وتضم البعثة 27 لاعبا هم في: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى
الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى
الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة
الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز