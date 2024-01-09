شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى: أخذنا رأى محمد صلاح والننى والشناوى فى مكافآت أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم أن الاتحاد استشار كبار لاعبى المنتخب، وفى مقدمتهم محمد صلاح، لوضع مكافآت الفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وقال الدرندلى، فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مكافآت الفوز بكأس أمم أفريقيا جيدة وتم وضع اللائحة وأخذنا رأي محمد صلاح والنني ومحمد الشناوي وتريزيجيه واللاعبين الكبار.

ويخوض منتخب مصر مرانا صباحيا اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى كوت ديفوار، حيث تصل البعثة فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت كوت ديفوار، على أن يخلد اللاعبون للنوم فور الوصول.