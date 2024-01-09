شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع شرطين للموافقة على احتراف أحمد فتوح بعد أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط مسئولو نادى الزمالك وصول عروض رسمية قوية ومقابل مادى يرضى إدارة النادى، للموافقة على رحيل أحمد فتوح لاعب الفريق عن صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وجاء شرط الزمالك وفقا للاتفاق بين اللاعب ووكيله مع إدارة الزمالك على منح فتوح الفرصة للاحتراف عقب بطولة أمم أفريقيا حال تلقيه عروضا رسمية قوية.

وحال تلقى فتوح عرضا رسميا قويا يتناسب مع المبلغ الذى رصدته الإدارة للموافقة على رحيل اللاعب سيتم السماح له بالرحيل للاحتراف.

وأكد سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن اللاعب لم تصله أى عروض خلال الفترة الجارية للرحيل عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى.

وقال صلاح، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لم تصله أى عروض رسمية لانتقال فتوح للدورى السعودى، كما تردد مؤخراً، وحال وصول أى عروض سيتم إعلانها وعرضها على مجلس إدارة الزمالك، وأشار وكيل أحمد فتوح إلى أنه لم يبلغه أى شخص بأى شىء عن عروض لفتوح.