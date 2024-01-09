بعد استبعاده من قائمة كوبر.. عمر السومة ينضم لطاقم تحليل قنوات بي إن سبورتس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية انضمام عمر السومة لاعب منتخب سوريا إلى طاقم تحليل بطولة كأس آسيا 2023، عقب استبعاده من قائمة كوبر..

وكتب الحساب الرسمي لقنوات بي إن سبورتس عبر موقع التغريدات "إكس": "نجم كرة القدم السورية عمر السومة محللاً في قنوات beIN SPORTS ضمن كأس آسيا قطر 2023".

يذكر أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا استبعد السومة من قائمته لخوض بطولة كأس آسيا 2023.

اقرأ أيضًا:

سيف زاهر: كهربا يمتلك عرضًا ضخمًا من نادي عربي

تعرف على قيمة صفقة انتقال أبو علي للأهلي.. وامتيازات إضافية للنادي السويدي

عدلي القيعي يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم وسام أبو علي