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شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه يزور مصر وأحمد ناجي ينشر صورة معه مُعلقاً: أحلى أيام عشناها فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد ناجي مدرب حراس المرمى الأسبق للمنتخب الوطني والنادي الأهلي صورة تجمعه مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي.
ويتواجد المدير الفني التاريخي للأهلي ، مانويل جوزيه في مصر حالياً حيث يقضي إجازته مع بعض الأصدقاء والمقربين له ، وتقابل أحمد ناجي مع جوزيه ونشر الأول صورة تجمعه مع الأخير ، وعلّق عليها ، قائلاً: " كان واحشني جداً..أحلى أيام عشناها بين جدران النادي الأهلي ..مانويل جوزيه نوّر مصر".
جوزيه
ويحتفل مانويل جوزيه في أبريل المقبل بعيد ميلاده الـ78، حيث أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 فى مدينة سانت أنطونيو البرتغالية.
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