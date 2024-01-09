شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه يزور مصر وأحمد ناجي ينشر صورة معه مُعلقاً: أحلى أيام عشناها فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد ناجي مدرب حراس المرمى الأسبق للمنتخب الوطني والنادي الأهلي صورة تجمعه مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي.

ويتواجد المدير الفني التاريخي للأهلي ، مانويل جوزيه في مصر حالياً حيث يقضي إجازته مع بعض الأصدقاء والمقربين له ، وتقابل أحمد ناجي مع جوزيه ونشر الأول صورة تجمعه مع الأخير ، وعلّق عليها ، قائلاً: " كان واحشني جداً..أحلى أيام عشناها بين جدران النادي الأهلي ..مانويل جوزيه نوّر مصر".



جوزيه

وحصل جوزيه مع الأهلى على 20 لقبًا هي: "بطولة الدورى العام 6 مرات، وبطولة كأس مصر مرتين بطولة كأس السوبر المصرى أربع مرات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وبطولة السوبر الأفريقى أربع مرات، فيما شارك فى بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل فى المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفى الثانية على الميدالية البرونزية.