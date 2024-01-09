شكرا لقرائتكم خبر عن جنى حسام تتقدم للمركز الـ94 بالتصنيف العالمي لناشئات التنس كأول مصرية بالقائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في إنجاز عالمي جديد للتنس المصري، اختيرت البطلة جنى حسام لاعبة وادي دجلة، ضمن تصنيف أفضل 100 ناشئة في العالم، لتحل في المركز الـ94 عالميًا-وفقًا للتصنيف الصادر من الاتحاد الدولي للعبة- لتصبح جنى حسام أول مصرية تنضم للقائمة خلال العشر سنوات الماضية.

استحقت جنى حسام أن تنضم لقائمة الـ100 الأوائل للناشئين والناشئات في لعبة التنس بعد تحقيقها إنجازات محلية وعالمية خلال السنوات القليلة الماضية أبرزها التتويج ببطولة أفريقيا للناشئات تحت 16 سنة، والفوز بالبطولة الدولية لناشئات التنس، كما حلت في المركز الثالث في بطولة فرنسا الدولية فئة J200.

وتشارك البطلة جنى حسام للمشاركة في بطولات قارية ودولية كبرى خلال العام الحالي أبرزها بطولات الجراند سلام للشباب، وأستراليا المفتوحة، وبطولة أفريقيا للشباب تحت 18 سنة، وذلك لاستمرار التقدم في التصنيف لتصبح ضمن قائمة أفضل 75 ناشئة في العالم خلال النصف الأول من عام 2024.

من جانبها، أعربت جنى حسام، عن سعادتها للانضمام لقائمة أفضل 100 ناشئ وناشئة بلعبة التنس عالميًا، والتي تعتبرها خطوة أولى ضمن حلمها لاحتراف اللعبة والمشاركة في كبرى البطولات الدولية للمحترفين، موجهة الشكر لإدارة وادى دجلة على الدعم والمساندة لتطوير أدائها بصفة مستمرة للوصول إلى تحقيق إنجاز دولي.