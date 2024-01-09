شكرا لقرائتكم خبر عن كاس الرابطة المصرية.. زد يسجل أول مشاركة في مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الثلاثاء، مباراتان مثيرتان ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يتنافس 16 نادياً على اللقب فى غياب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعد انسحابهما فى وقت سابق، ويلتقي فريق زد مع طلائع الجيش، بينما يحل المقاولون العرب ضيفاً على النادي المصري.

يسجل فريق زد أولى مشاركاته في كاس الرابطة المصرية، وذلك بعد تأهله إلى دوري Nile بعد نهاية الموسم الماضي، ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي زد، تحت القيادة الفنية لمجدي عبد العاطي، نظيره طلائع الجيش تحت القيادة الفنية لعبد الحميد بسيوني، فى مواجهة مثيرة في الثالثة عصر اليوم، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

زد يسجل أول مشاركة في كاس الرابطة المصرية

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن وقوع فريقي زد والطلائع فى المجموعة الثانية التى تضم أيضاً بيراميدز وفاركو.

ومن الطريف في الأمر أن فريقى زد والطلائع تواجها يوم 30 ديسمبر الماضي فى الدوري، وانتهت المباراة بفوز مثير لطلائع الجيش بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليسقط زد فى فخ الهزيمة الأولى بالدوري. من جهته شدد مجدي عبد العاطي على لاعبي زد بضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية والخروج بنتيجة إيجابية من الجولة الأولى، لتكون حافزاً للفريق في باقي مباريات البطولة، بينما طالب عبد الحميد بسيوني لاعبي الطلائع بضرورة حصد الثلاث نقاط خاصة وأن فريقه يقع في مجموعة ليست سهلة ولا يمكن التفريط في أي نقطة. كاس الرابطة المصرية.. المصري يواجه المقاولون كاس الرابطة المصرية.. المصري يواجه المقاولون

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى الخامسة مساءً، صوب استاد برج العرب بالإسكندرية لمتابعة اللقاء المهم بين المقاولون العرب والمصري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الرابطة.

ويدخل النادي المصري مباراة اليوم مفتقداً جهود أهم لاعبيه بسبب الإصابة أو السفر خارج البلاد أو الالتحاق بالمنتخب الوطني، وأبرز تلك الغيابات، إلياس الجلاصي، غيلاس قناوي، محمود حمادة، محمد دبش، إيزي إيميكا، وفخر الدين بن يوسف، ويسعى جهاز المصري بقيادة علي ماهر إلى تعويض الغيابات بالبدائل المناسبة.

وعلى الجانب الآخر، يفتقد المقاولون العرب لخدمات مهاجمه محمود وادي بعد انضمامه لمنتخب فلسطين، ويسعى طلعت محرم مدرب الفريق لاستغلال البطولة فى منح الفرصة لعدد من الناشئين وتحقيق الانسجام المطلوب بين لاعبي الفريق لتحسين الأوضاع في مسابقة الدوري.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.

القنوات الناقلة لـ كاس الرابطة المصرية

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بوجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.



