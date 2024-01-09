شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يستدعى لاعب المصرى لمعسكر يناير استعدادًا للأوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باستدعاء أحمد عيد ظهير أيمن الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي بالقاهرة، والذي يبدأ بعد غدا الخميس الموافق الحادي عشر من يناير ويستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد عيد يعد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب والذي يستعد حاليا لخوض نهائيات دورة باريس الأوليمبية المقرر إقامتها نهاية شهر يوليو المقبل، علمًا بأن المنتخب المصري كان قد تأهل للأوليمبياد بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتي جرت بالمملكة المغربية الصيف الماضي.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى الخامسة مساءً، صوب استاد برج العرب بالإسكندرية لمتابعة اللقاء المهم بين المقاولون العرب والمصري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الرابطة.