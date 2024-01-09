شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يستدعى لاعب المصرى لمعسكر يناير استعدادًا للأوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باستدعاء أحمد عيد ظهير أيمن الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي بالقاهرة، والذي يبدأ بعد غدا الخميس الموافق الحادي عشر من يناير ويستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته.
الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد عيد يعد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب والذي يستعد حاليا لخوض نهائيات دورة باريس الأوليمبية المقرر إقامتها نهاية شهر يوليو المقبل، علمًا بأن المنتخب المصري كان قد تأهل للأوليمبياد بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتي جرت بالمملكة المغربية الصيف الماضي.
ويدخل النادي المصري مباراة اليوم مفتقداً جهود أهم لاعبيه بسبب الإصابة أو السفر خارج البلاد أو الالتحاق بالمنتخب الوطني، وأبرز الغيابات، إلياس الجلاصي، غيلاس قناوي، محمود حمادة، محمد دبش، إيزي إيميكا، وفخر الدين بن يوسف، ويسعى جهاز المصري بقيادة علي ماهر إلى تعويض الغيابات بالبدائل المناسبة.
وعلى الجانب الآخر، يفتقد المقاولون العرب خدمات مهاجمه محمود وادي بعد انضمامه لمنتخب فلسطين، ويسعى طلعت محرم مدرب الفريق، إلى استغلال البطولة في منح الفرصة لعدد من الناشئين وتحقيق الانسجام المطلوب بين لاعبي الفريق لتحسين الأوضاع في مسابقة الدوري.
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