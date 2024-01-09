شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الظهور الأول لـ وسام أبو علي فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الخضوع للكشف الطبي الثاني والأخير بأحد المراكز الطبية بالقاهرة تمهيداً لإعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يُشارك وسام أبو علي في تدريبات الأهلي بعد غد ، الخميس، حال إجتياز الكشف الطبي وعدم التأخر في الوصول للقاهرة .

ويستعد الأهلي لتقديم وسام أبو علي بعد اجتياز الكشف الطبي الثاني بالقاهرة في غضون الساعات القليلة المقبلة عقب تجاوز الكشف الطبي الأول الذي خضع له اللاعب بالسويد خلال اليومين الماضيين.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، كواليس إتمام التعاقد مع وسام أبو علي والذي تم التعاقد معه ليكون أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة الأهلي: "عملنا في ملف وسام أبو علي بشكل مؤسسي داخل الأهلي وشركة الكرة، بعدما تم ترشيحه من لجنة الاسكاوتنج، وقمنا بعرضه على لجنة التخطيط، وتمت الموافقة على التعاقد مع اللاعب من الناحية الفنية، بعد الحصول على موافقة مارسيل كولر المدير الفني.

وعن كواليس إتمام الصفقة، قال: "أنهينا الصفقة مع نادي سيريس وتم التوقيع مع ناديه بشكل رسمي ، وعملنا مع وسام بشكل جيد وأرسلنا للاعب فيديوهات عن الأهلي لأنه يعيش في الدنمارك وعملنا على استخراج جواز سفر فلسطيني يوم 12 ديسمبر الماضي وتفاوضنا مع نادي سيريس".

واختتم أمير توفيق تصريحاته قائلا: "حصلنا على تقرير طبي من نادي سيريس بشأن حالة وسام أبو علي، وسيخضع لكشف طبي بعد الوصول إلى القاهرة".

وحصل الأهلي على توقيع وسام أبوعلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري مقابل مليوني يورو، ويتم تسديد المبلغ على ثلاثة أقساط فى غضون عامين من يناير الجاري و يحصل اللاعب الفلسطيني على 600 ألف دولار فى الموسم.

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي فى قائمة الأهلي بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

ولعب وسام أبو علي في نادي ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي، وخاض 16 مباراة خلال الموسم الحالي سجل 10 أهداف وصنع آخر.