شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. انتظام ناصر منسى واستمرار تأهيل المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ناصر منسي مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وكان اللاعب حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن التدريبات لمدة يومين بسبب مرض والدته في الفترة الماضية، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة بشكل طبيعي في مران اليوم.

من ناحية أخرى، أدى التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران، حيث يخوض اللاعب المرحلة الثالثة من التأهيل، في ظل شكواه من إصابة بشد في عضلة السمانة، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .