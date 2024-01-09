شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين الأهلى وكولر مع عودة الفريق للتدريبات ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة مع مسئولو النادي مع عودة الفريق للتدريبات يوم 11 يناير الجاري من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة .

ويبحث مسئولو النادي مع المدرب السويسري ملف صفقات يناير وموقف اللاعبين الذين تلقوا عروض الفترة الأخيرة من أندية محلية وخارجية ، والموقف النهائي لمعسكر الفريق المقرر إقامته في الإمارات نهاية يناير الجاري.

وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار،على أن يعود الفريق إلى التدريبات ‏يوم 11 يناير الجاري لبدء الاستعداد للفترة المقبلة.‏

على صعيد متصل ، تراجع مسئولو الأهلي عن قرارهم السابق بعدم إقامة معسكر للفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وأعادوا التفكير فى هذا المُقترح، خاصة بعدما أبدى مارسيل كولر الذي يقضي إجازته حالياً فى سويسرا، ترحيبه بالفكرة.

إدارة الأهلي سبق ورفضت فكرة إقامة معسكر للفريق خلال فترة توقف المنافسات المحلية والقارية الحالية بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق مع المنتخبات الوطنية فى أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار.

لكن إدارة الأهلي بدأت تُعيد النظر في هذا الأمر فى ظل رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر في تغيير الأجواء وتحدى حالة الملل التى قد يعاني منها الفريق نتيجة التدريبات اليومية باستاد التتش دون خوض مباريات رسمية.

الأهلي يبحث مع كولر "هاتفياً" خلال الأيام الحالية جدوى فكرة إقامة معسكر خارجي بالإمارات نهاية يناير الجاري على أن يتم إنهاء الترتيبات سريعاً حال الحصول على الموافقة النهائية.

ومن المقرر أن يُعلن الأهلي موقفه النهائية من فكرة المعسكر الشتوي في الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتواجد 7 لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني الأول الذي يخوض أمم أفريقيا بعد أيام، واللاعبون هم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمود كهربا".

كما يتواجد الثلاثي الأجنبي مع منتخبات بلادهم فى نفس البطولة، وهم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج.

الأهلي سيعود للتدريبات على ملعب التتش يوم 11 يناير الجاري بعد راحة سلبية حصل عليها بعد التتويج بالسوبر المصري الذي اُقيم بالإمارات يوم 28 ديسمبر الماضي ومن قبله برونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ولا يرتبط الأهلي بأي منافسات محلية أو خارجية بعد الإعتذار عن كأس الرابطة التي تنطلق النسخة الثالثة منها اليوم ،الأثنين، وستكون أول مباراة رسمية للأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.