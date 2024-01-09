صلاح والننى وحجازى يزورون محمود سليمان مسئول المهمات فى المنتخب..صور

القاهرة - سامية سيد - حرص ثلاثي منتخب مصر، محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمد غرابة مدير المنتخب على زيارة محمود سليمان مسئول مهمات الفريق الذي تعرض لأزمة صحية عقب ودية منتخب مصر وتنزانيا استلزمت إجراء جراحة في القلب .

وتمنى جهاز منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الشفاء لمحمود سليمان وعودته لمباشرة عمله مع المنتخب .

وخاض منتخب مصر تدريبه الأخير صباح اليوم ، الثلاثاء، باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبل السفر عصرا إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري .