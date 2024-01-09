شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلى مع المهاجم الفلسطينى وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت صفقة الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو على مهاجم سيريس السويدي نفسها على الأحداث الكروية داخل النادي الأهلي بعدما حسمها مسئولو القلعة الحمراء بشكل رسمي ويترقب الأهلي إجتياز اللاعب الكشف الطبي الأخير بالقاهرة من أجل إعلان تفاصيل الصفقة ، ونرصد في التقرير التالي ، أهم المعلومات والتساؤلات الخاصة بالصفقة.

س: إلى أي مدى انتهت مفاوضات الأهلي مع وسام أبو علي؟

ج: الأهلي حسم المفاوضات بشكل رسمي وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي تفاصيل الصفقة ، وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "عملنا في ملف وسام أبو علي بشكل مؤسسي داخل الأهلي وشركة الكرة، بعدما تم ترشيحه من لجنة الاسكاوتنج، وقمنا بعرضه على لجنة التخطيط، وتمت الموافقة على التعاقد مع اللاعب من الناحية الفنية، بعد الحصول على موافقة مارسيل كولر المدير الفني.

وتابع أمير توفيق: "أنهينا الصفقة مع نادي سيريس وتم التوقيع مع ناديه بشكل رسمي ، وعملنا مع وسام بشكل جيد وأرسلنا للاعب فيديوهات عن الأهلي لأنه يعيش في الدنمارك وعملنا على استخراج جواز سفر فلسطيني يوم 12 ديسمبر الماضي وتفاوضنا مع نادي سيريس". س: كيف رد الأهلي على أنباء معاناة اللاعب من أزمات صحية؟ س: كيف رد الأهلي على أنباء معاناة اللاعب من أزمات صحية؟ ج: الأهلي أكد أن المهاجم الفلسطيني خضع لفحص طبي في السويد وإجتازه وسيخضع لفحص أخر بالقاهرة فور وصوله ، كما حصل الأهلي على تقرير طبي من نادي سيريس بشأن حالة وسام أبو علي، وأكد التقرير سلامة اللاعب وعدم معاناته من أي أزمات طبية وسيتم إعلان التعاقد معه حال إجتياز الكشف الطبي الثاني بالقاهرة. س: كم مدة تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي؟ س: كم مدة تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي؟ ج: حصل الأهلي على توقيع وسام أبوعلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري. س: وماذا عن قيمة الصفقة والمقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب في الأهلي ؟ س: وماذا عن قيمة الصفقة والمقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب في الأهلي ؟ ج: تمت الصفقة مقابل مليوني يورو، ويتم تسديد المبلغ على ثلاثة أقساط فى غضون عامين من يناير الجاري و يحصل اللاعب الفلسطيني على 600 ألف دولار فى الموسم. س: هل سيتم اللاعب في قائمة الأهلي المحلية؟ س: هل سيتم اللاعب في قائمة الأهلي المحلية؟ ج: نعم ..فالمهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي فى قائمة الأهلي بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

ولعب وسام أبو علي في نادي ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي، وخاض 16 مباراة خلال الموسم الحالي سجل 10 أهداف وصنع آخر.