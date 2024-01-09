شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامي يقود هجوم المصري لمباراة المقاولون بالجولة الأولى من كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة كل من : محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور ، حسين السيد لخط الدفاع ، عمرو موسى، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، حسن علي ، سمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي .

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت ، أحمد عيد ، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار ، أمادو با ، اسلام عطية ، حسام جريشة، ليستويل أمانكونا ، فرانك ايتوجا.