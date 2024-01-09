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محمد الشامي يقود هجوم المصري لمباراة المقاولون بالجولة الأولى من كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الأولى  من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

 

وضمت التشكيلة كل من :  محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور ، حسين السيد   لخط الدفاع ، عمرو موسى، يوسف الجوهري  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر  ، حسن علي ، سمير فكري  كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي .

 

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت ،  أحمد عيد ، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار ، أمادو با ، اسلام عطية ، حسام جريشة، ليستويل أمانكونا ، فرانك ايتوجا.

كما أعلن طلعت محرم المدير الفني للمقاولون العرب عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الأولى  من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بفريق المصري، وضمت التشكيلة كل من :  محمود أبو السعود لحراسة المرمى ، أمير عابد ، لؤي وائل ،  أحمد علاء ،  جوزيف اوشايا   لخط الدفاع ، محمد مجلي ، أحمد شيمي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، عمار حمدي  ، عبد الرحمن جبنة  ، عماد ميهوب  كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد امادو انياص .

 

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من أحمد عربي ، اسلام عبد النعيم ، محمد هاني تريكا ، عمرو مرعي ، الحبيب أحمد ، فاروقا نور الدين ، زياد فرج ، يوسف مجدي ، محمد عبد الناصر  .

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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