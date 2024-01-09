شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامي يقود هجوم المصري لمباراة المقاولون بالجولة الأولى من كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وضمت التشكيلة كل من : محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور ، حسين السيد لخط الدفاع ، عمرو موسى، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، حسن علي ، سمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي .
فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت ، أحمد عيد ، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار ، أمادو با ، اسلام عطية ، حسام جريشة، ليستويل أمانكونا ، فرانك ايتوجا.
كما أعلن طلعت محرم المدير الفني للمقاولون العرب عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بفريق المصري، وضمت التشكيلة كل من : محمود أبو السعود لحراسة المرمى ، أمير عابد ، لؤي وائل ، أحمد علاء ، جوزيف اوشايا لخط الدفاع ، محمد مجلي ، أحمد شيمي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، عمار حمدي ، عبد الرحمن جبنة ، عماد ميهوب كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد امادو انياص .
فيما ضمت قائمة البدلاء كل من أحمد عربي ، اسلام عبد النعيم ، محمد هاني تريكا ، عمرو مرعي ، الحبيب أحمد ، فاروقا نور الدين ، زياد فرج ، يوسف مجدي ، محمد عبد الناصر .
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