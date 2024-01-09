فيتوريا يتحدث عن التجنيس لـ منتخب مصر وروشتة تطوير المنظومة الكروية

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، عن إمكانية تجنيس اللاعبين في صفوف الفراعنة مثل باقي المنتخبات الأفريقية.

وقال فيتوريا في تصريحاته لصحيفة “أونزا موانزا” الفرنسي:” في مصر لدينا عدد قليل من اللاعبين الذين يلعبون في مستويات عالية في الخارج “.

وأضاف:” لذلك نحن ندعم كل واحد من هؤلاء الشباب، لأنه مع التدريب المتقدم في أوروبا، يمكن أن يصبح الأمر هامًا بالنسبة لنا، مثلما حدث مع المغرب في كأس العالم الأخيرة، وكيف تألقوا بفضل لاعبيهم المحترفين”.

وتابع فيتوريا:” في مصر الوضع لا يقارن بغيرها، أولًا بسبب اللغة، هنا الجميع يتحدث العربية فقط، لذا فالأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للاندماج والمعايشة في الخارج، ولدينا ثلاثة أندية ذات جودة هائلة هنا، وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز”.

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وأردف:” من الصعب على اللاعبين مغادرة هذه الأندية والانتقال إلى أي نادٍ متوسط في أوروبا، لأن النظام البيئي هنا يدفعهم للبقاء، واللاعبون أنفسهم لا يريدون مغادرة البلاد، وإذا استمروا، فهذا يمنع اللاعب الشاب من المشاركة، هذا يختلف عن الدول الإفريقية الأخرى، هناك شباب البلد يذهبون للخارج، هنا في مصر لا، لأن لاعب كرة القدم في مصر يعتبر (ملك) ويحصل على حياة جيدة للغاية “.

واختتم:” الحل هو تحسين انتقالات هؤلاء اللاعبين وفي نفس الوقت تطوير البطولة المحلية لأن الكثير منهم سيبقون من أجل الاستقرار المادي والمستوى المعيشي، أريد أن يذكرني التاريخ برؤية إنسانية وليس مجنونًا بكرة القدم، مدرب اهتم بلاعبيه واعترف بصدقه واستقامته”.