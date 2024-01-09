الأسود والأفيال ودجورتوس.. ألقاب المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

الأفيال يواجهون دجورتوس في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية 2023، يمكن أن تكون عناوين الصحف مثل العنوان السابق مع انطلاق بطولة كأس الأمم، بمشاركة 24 منتخبا يأخذون من أسماء الحيوانات والملوك وغيرها ألقابا لهما.

ويلقب منتخب غينيا بيساو بـ "ودجورتوس" وهي فصيلة من الثعالب الضخمة التي تشبه الكلاب البرية، فيما يأخذ منتخب كوت ديفوار من الأفيال لقبا لهم.

المجموعة الأولى

ويطلق على منتخب كوت ديفوار "الأفيال"، إذ أن الفيل هو الشعار الوطني للدولة، ويوافق هذا اللقب صفات لاعبي المنتخب الذين يتميزون بالقوة والشراسة، فيما يعرف منتخب غينيا الاستوائية بـ "نزلانج ناسيونال" أو البرق الوطني، وهذا اللقب بسبب مناخ الدولة الاستوائي.

ولقب منتخب غينيا بيساوي بـ "دجورتوس"، فيما يطلق على نيجيريا "النسور الخضراء الخارقة"، لأن النسور رمزا للقوة بالإضافة إلى تاريخ الكرة النيجيرية في تسعينيات القرن الماضي.

المجموعة الثانية

ويلقب منتخبنا الوطني مصر بـ "الفراعنة"، بسبب الحضارة القديمة التي تعود إلى آلاف السنين، كما أنه يعرف بـ "ملوك أفريقيا" ويعود هذا إلى تفوق مصر في عدد الألقاب الإفريقية.

ويعرف منتخب الرأس الأخضر بـ "القروش الزرقاء"، ويعبر هذا اللقب عن ثقافة المنتخب الهجومية ولون العلم، فيما يعرف منتخب موزمبيق بـ "المامبا" أو "الأفاعي السوداء"، فيما يلقب منتخب غانا بـ "بلاك ستارز" أو "النجوم السوداء"، نظرا إلى أن النجمة السوداء في علم البلاد التي تقع غرب أفريقيا، ويلقب أيضا بـ "برازيل أفريقيا".

المجموعة الثالثة

"الأسود غير المروضة" هو اللقب الذي أطلق على منتخب الكاميرون، فيما يلقب منتخب جامبيا بـ "العقارب"، ويعرف منتخب غينيا بـ "سيلي ناسيونال" وتعني كلمة سيلي الفيل، فيما يعرف منتحب السنغال بـ "أسود التيرانجا" وكلمة التيرانجا تعني الضيافة.

المجموعة الرابعة

يطلق على منتخب الجزائر "محاربو الصحراء" و "ثعالب الصحراء"، فيما يعرف منتخب أنجولا بـ "بارنكاش نيجراش" وتعني الغزلان السوداء باللغة البرتغالية، ويلقب منتخب بوركينا فاسو بـ "الخيول" نظرا إلى القوة البدنية للاعبي المنتخب والتي تشبه الأحضنة، فيما يعرف منتخب موريتانيا بـ "المرابطون"، نسبة إلى "الدولة المرابطية" التي حكمت مناطق من شمال غرب أفريقيا.

المجموعة الخامسة

يلقب منتخب مالي بـ "النسور"، فيما يعرف منتخب تونس بـ "نسور قرطاج"، ويطلق على منتخب جنوب أفريقيا "البافانا بافانا" وتعني الأولاد باللغة المحلية، ويعرف منتخب ناميبيا بـ "المحاربين الشجعان".

المجموعة السادسة

يطلق على منتخب المغرب "أسود الأطلس"، فيما يعرف منتخب الكونغو الديمقراطية بـ "الفهود"، ويلقب منتخب تنزانيا بـ "نجوم ملوك الطوائف"، فيما يطلق على منتخب زامبيا "شيبولوبولو" وتعني الرصاصات النحاسية، نظرا إلى طبيعة الثروة التي تمتلكها البلد في باطن الأرض.

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