شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة، للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 13 يناير الجارى .

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، تدريبه الأخير صباح اليوم باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري .

أدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة تنزانيا الودية ، تدريبات استشفائية ، بينما شارك باقي اللاعبين في التدريبات التي شهدت تقسيمة و تسديد على المرمى.

حضر المران جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، و روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي و محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي .

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.