شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة ينجو من الهزيمة.. وفوز طنطا وتعادلين في مباريات دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت اليوم الثلاثاء 4 مباريات قوية ضمن مباريات الجولة ال 16 لدورى المحترفين ، حيث التقي السكة الحديد مع مكادي وابو قير للاسمدة مع دكرنس وطنطا مع القناة بروكسي مع غزل المحلة.

ابو قير للاسمدة مع دكرنس

انتهت مباراة ابو قير للاسمدة ونظيره دكرنس بالتعادل السلبي .

يحتل ابو قير المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة فيما يحتل فريق دكرنس المركز الثالث عشر بقيادة برصيد 20 نقطة

بروكسي وغزل المحلة

نجا فريق غزل المحلة من هزيمة محققة بعدما حول تأخره بهدفين امام بروكسي الي تعادل 2/2 ، احرز هدفي بروكسي مدحت فقوسة في الدقيقة 51 وعمار شريف في الدقيقة 67 واحرز هدفي المحلة محمد جابر من ركلة جزاء في الدقيقة 72 ورجب مارو في الدقيقة 80 من عمر المباراة ، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 2/2.

يحتل بروكسي المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

السكة الحديد مع مكادى

انتهت مباراة مباراة السكة الحديد ومكادي بتعادل الفريقين 1/1 ، احرز هدف السكو محمد عصام في الدقيقة 25 وتعادل لفريق مكادي محمود مبارك في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

يحتل فريق السكة الحديد المركز السابع برصيد 25 نقطة فيما يحتل فريق مكادى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

طنطا مع القناة

حقق فريق طنطا فوزا صعبا علي نظيره القناة بهدف نظيف احرزه عبد الرحمن الدح في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

فريق القناة يحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة فيما يحتل طنطا المركز الثامن برصيد 25 نقطة.