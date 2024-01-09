شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخب رواندا إلى القاهرة إستعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب رواندا إلى مقر الإقامة بالقاهرة للمشاركة فى منافسات بطولة كاس الأمم الافريقية فى نسختها ال 26 للرجال لكرة اليد و التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 الى 27 يناير 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس.

يلعب المنتخب الرواندي ضمن منتخبات المجموعة الاولى ببطولة افريقيا و التى تضم منتخب الرأس الاخضر و منتخب زامبيا و منتخب الكونغو الديمقراطية.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجارى ، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.