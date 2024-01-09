شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقطع إعارة محمود صابر لـ زد ويحسم وجهته فى الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولى نادى بيراميدز، نظرائهم فى زد، بقطع إعارة محمود صابر لاعب الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وعدم استكمال الموسم وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وكشف مصدر مسئول فى نادى بيراميدز، إنه تم قطع إعارة محمود صابر لنادى زد، على أن ينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية لبيراميدز خلال الأيام المقبلة.

وعن وجهة محمود صابر، أكد المصدر، إنه سيتم حسم الأمر خلال الأيام المقبلة أيضًا، لافتًا إلى إن اللاعب يمتلك العديد من العروض، وخروجه من بيراميدز سيكون على سبيل الإعارة فقط وليس البيع النهائى.

أضاف المصدر إنه سيتم تحديد وجهة محمود صابر خلال الميركاتو الشتوى الحالى، مشيرًا إلى إن اللاعب بعيدًا عن الزمالك.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.