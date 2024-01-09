شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم منية سمنود برباعية وديا استعدادا لسيراميكا بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى فوزا كبيرا على فريق منية سمنود بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل أهداف الإسماعيلي في المباراة كل من محمد زيدان ومحمد دسوقي "ركلة جزاء" ومروان حمدي وعمرو السعيد.

ويستعيد الإسماعيلى، خدمات الثنائى عمر الساعى وإياد العسقلانى أمام سيراميكا فى المباراة الثانية من دور المجموعات فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وغاب الثنائى عمر الساعى وإياد العسقلانى عن الإسماعيلى أمام الداخلية فى أولى مباريات كأس الرابطة، للإيقاف، حيث غاب عمر الساعى لحصوله على 3 إنذارات فى الدورى، بينما غاب العسقلانى للإيقاف مباراتين.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام فريق الداخلية بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، باستاد السلام، فى الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ليحصد الداخلية أول 3 نقاط فى صراعة المجموعات.