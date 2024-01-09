شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على المقاولون بهدف فى الشوط الأول بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق المصرى البورسعيدى الشوط الأول متقدماً على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف سجله عمرو موسى في الدقيقة 14 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الرابطة.

وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد لحراسة المرمى، وكريم العراقي وباهر المحمدي وأحمد أيمن منصور وحسين السيد، لخط الدفاع، وعمرو موسى ويوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، وميدو جابر وحسن علي وسمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

وتواجد فى البدلاء كل من عصام ثروت، وأحمد عيد، وعمرو سعداوي، وأسامة الجزار، وأمادو با، وإسلام عطية، وحسام جريشة، ليستويل أمانكونا، وفرانك ايتوجا.

ودخل المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود أبو السعود،خط الدفاع: أمير عابد، لؤي وائل، أحمد علاء، جوزيف أوشايا،خط الوسط: محمد مجلي، أحمد شيمي، عمار حمدي، عبد الرحمن جبنة، عماد ميهوب،خط الهجوم: أمادو نياص.

وتواجد فى البدلاء: أحمد عربي، إسلام عبد النعيم، محمد هاني تريكة، عمرو مرعي، الحبيب أحمد حسن، فاروقا نور الدين، زياد فرج، يوسف مجدي، محمد عبد الناصر.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.