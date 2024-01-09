فيتوريا يكشف كواليس ذكرياته التدريبية مع الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، كواليس ذكرياته مع الأندية التي قام بتدريبها خلال مسيرته التدريبية حتى الاَن.



ويستعد فيتوريا لقيادة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، والمقرر انطلاقها في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وعلق فيتوريا على إقالته من تدريب بنفيكا وقيادة النصر بعد 6 أيام، حيث قال: "النصر كان مهتمًا بي منذ أن كنت على رأس قيادة بنفيكا الفنية، وعندما غادرت النادي، عادوا للمفاوضات".

وتابع: "بالتأكيد أخذت بعض المتغيرات بعين الاعتبار في مفاوضاتي مع النصر، أولًا المقابل المادي، لأنني شخص محترف ولدي عائلة، كما أنني أريد اكتشاف شيء آخر".

وأردف: "أبحث عن اكتشافات جديدة خلال هذه التجارب وأن أعيشها، بالطبع جمعت بين تحدي جديد وواقع أيضًا جديد في النصر".

وأضاف: "بمجرد وصولي، للمملكة العربية السعودية، حصلت معهم على اللقب الوحيد الذي لم أحققه مع بنفيكا محليًا، وهو كأس السوبر".

بينما علق على سبب رحيله عن سبارتاك موسكو الروسي بعد 6 أشهر من توقيع العقد، فقال المدرب البرتغالي: "جاء ذلك بسبب أنني واجهت ناديًا يعاني من الكثير من المشاكل الداخلية، كما أن هناك العديد من الزملاء مثل المدير الرياضي، وكانت إشارة قوية لما سيأتي، كان الأمر محزناً لأنني أحببت العمل هناك، لكن الظروف كانت مزعجة للغاية".