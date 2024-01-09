تين هاج يزف بشرى سارة لجماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة توتنهام

زف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بشرى سارة لجماهير الفريق قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

ينتظر مانشستر يونايتد مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيرة توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلتقي الفريقين يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير الجاري في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الإنجليزي.

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تضم قائمة غيابات مانشستر يونايتد العديد من اللاعبين مثل كاسيميرو، ليساندرو مارتينيز، كريستيان إريكسن، ماسون ماونت وهاري ماجواير، بالإضافة إلى لوك شو.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: “أعتقد أن بعض هؤلاء سيعودون بنهاية الأسبوع”.

وتابع: “أتحدث هنا عن كريستيان إريكسن، وربما لوك شو وهاري ماجواير، لكن ماونت أظنه سيحتاج إلى أسبوعا آخر”.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الخامس بـ 39 نقطة.