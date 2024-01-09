شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لاعبًا يغيبون عن بيراميدز في مواجهة فاركو بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت الغيابات على النحو التالي:
بسبب الإصابة:
شريف إكرامي - إصابة بالكتف
رمضان صبحي - إصابة بشد في العضلة الخلفية
عبد الله السعيد - الإصابة بآلام في الظهر
أسامة جلال - إصابة في أربطة غضروف الركبة
إبراهيم عادل - مواصلة التأهيل وعدم الجاهزية الفنية
محمود مرعي - إصابة بمزق في العضلة الخلفية
دودو الجباس - تمزق في أربطة الركبة
الانضمام الدولي لمنتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار:
أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - مصطفى فتحي - مهند لاشين
الدوليون الأجانب مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار:
محمد الشيبي - منتخب المغرب
بلاتي توريه - منتخب بوركينا فاسو
فيستون ماييلي - منتخب الكونغو
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز